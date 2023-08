- Cubio sera Ã©ditÃ© par Gameforge

Publié le Jeudi 10 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Roblox 2 ?

Cubio kessessé ?Plutôt qu'un jeu en soit, on peut voir Cubio comme un éditeur de niveaux.A l'image de Roblox, les joueurs pourront créer leurs propres histoires et leurs propres jeux dans Cubio, ou bien jouer sur un niveau déjà existant, tout simplement.Les possibilités semblent déjà quasi-infinie, et il c'est principalement à la communauté qu'il appartiendra de faire vivre le jeu.Notez que l'éditeur de Cubio vous permet de créer un grand nombre d'histoires et de jeux différents sans écrire la moindre ligne de code, afin que la création reste accessible à tous.Gameforge, connu pour ses nombreux jeux en ligne à succès, à annoncé sa participation au projet en tant qu'éditeur.Vous pouvez d'hors et déjà vous inscrire pour jouer à la version Alpha de Cubio ici