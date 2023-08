- Atlas Fallen est sorti

Publié le Vendredi 11 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Le test arrive bientôt

Atlas Fallen, le tout nouveau jeu d'aventure de Focus Entertainment et Deck13 Interactive à pas mal fait parler de lui ces derniers temps.Explorez seul ou à deux la planète désertique Atlas, et faites attention à ne pas vous prendre du sable dans les yeux.Atlas Fallen propose des combats dynamiques rythmés par une mécanique originale : le momentum.En infligeant des dégâts à vos adversaires, vous augmenterez votre jauge de momentum, ce qui vous permettra de profiter de bonus non négligeables et de déchaîner des attaque dévastatrices. Cependant, le momentum est à double tranchant, et plus votre jauge est remplie, plus les dégâts que vous recevez sont élevés !Atlas Fallen est déjà disponible sur PC et PS5.