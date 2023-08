- Un nouveau trailer pour Mortal Kombat 1

Publié le Vendredi 11 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Havik a l'air marrant

Via un nouveau trailer intitulé Les Bannis, Warner Bros. Games a annoncé la présence de trois personnages jouables dans Mortal Kombat 1.Les joueurs auront donc la joie d'accueillir Reptile, Ashrah et Havik.Reptile est un reptiloïde métamorphe, capable de se transformer en un impressionnant lézard. Il se bat avec de l'acide, et n'hésite pas à croquer ses adversaires.Ashrah est une royaume venue du royaume du Nether, elle a abandonné ses idéologies et ses traits maléfiques et se bat désormais à l'aide d'un kriss enchanté.Havik est un rebelle du royaume de Seido, il cherche à répandre le chaos, et est capable de détacher ses membres afin de s'en servir comme d'armes en combat.Un tout nouveau personnage a aussi rejoint le roster principal : Geras, un être éternel ramené à la vie par Liu Kang en personne.Mortal Kombat 1 sortira le 19 septembre 2023 sur Switch, Xbox Series, PS5 et PC.Notez qu'en précommandant le jeu, vous gagnerez l'accès au combattant Shang Tsung, ainsi qu'à la bêta fermée qui se aura lieu du 18 au 21 août.