- Tengoku Dynasty en early access

Publié le Vendredi 11 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Tout abandonner et élever des chèvres au Japon

Tengoku Dynasty est un jeu d'aventure et de simulation qui se passe dans le japon féodal durant l'ère Sengoku (1450 - 1600).Explorez différents environnements et plongez-vous dans l'histoire et la culture du Japon.Construisez et faites prospérer votre village en invitant de nouvelles personnes à vous rejoindre.Vous pourrez jouer seul, ou jusqu'à 4 joueurs.Tengoku Dynasty est d'hors et déjà disponible en early access sur Steam