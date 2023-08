Ghostrunner II : la bêta arrive

Publié le Vendredi 11 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Ghostrunner II, la suite du jeu de plateformes / parkour frénétique à la première personne a annoncé sa participation à la Gamescom 2023.Pour le moment, on ne sait pas grand chose sur le jeu, à part qu'on en saura plus le 21 août prochain.Ceci-dit, les inscriptions pour la bêta sont déjà ouvertes, et les places sont très limitées.Ghostrunner II devrait sortir plus tard dans l'année, sur PC, PS5 et Xbox Series.