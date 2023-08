- Hello Engineer arrive

Publié le Vendredi 11 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Par les créateurs de Hello Neighbor

Précedemment disponible exclusivement sur Stadia, Hello Engeener est un jeu de construction de véhicules en tout genre qui laisse libre court à la créativité des joueurs.Jouez seul ou jusqu'à 4 joueurs, et fabriquez des véhicules toujours plus loufoques que vous pourrez bien sûr conduire.Vous pourrez sauvegarder vos plans et les partager aux autres joueurs.Hello Engeener sortira le 17 août sur PC et consoles.Une démo est déjà disponible sur Steam et Xbox.