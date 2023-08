- La dernière Bêta de Men of War II a commencé

Publié le Vendredi 11 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

C'est maintenant !

Men of War II est un jeu de stratégie en temps réel historique, vous proposant de rejouer les batailles majeures des fronts Est et Ouest de la Seconde Guerre Mondiale.Le jeu contiendra deux campagnes s'articulant entre les Alliés et les Soviets, jouables en solo ou jusqu'à 5 en multijoueurs.La dernière bêta avant la sortie officielle de MoW II a débuté, et durera jusqu'au 14 août. Vous pouvez participer en vous inscrivant sur Steam Men of War II sortira sur PC le 20 septembre prochain.