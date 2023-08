- Découvrez Xaladia : Rise of the Space Pirates X2

Publié le Lundi 14 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Ça me parle pas trop...

Xaladia : Rise of the Space Pirates X2 est un twin-stick shooter dans lequel vous devrez défendre votre position contre des hordes de pirates de l'espace.Vous pourrez utiliser des missiles, des lasers et des barrières pour défaire vos ennemis, et aurez accès à plusieurs personnages différents, chacun ayant ses spécialités.La démo gratuite sur Steam s'achève aujourd'hui, le 14 août 2023 à 12h.Xaladia : Rise of the Space Pirates X2sortira prochainement sur PC via Steam, PS5 et Nintendo Switch.