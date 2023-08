Publié le Lundi 14 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Outcast et South Park donnent bien envie

THQ Nordic est en forme ses derniers temps !L'éditeur Autrichien nous a récemment fait part de plusieurs jeux à venir via un livestream intitulé "THQ Nordic's Digital Showcase".Pour l'occasion, les jeux de l'éditeur sont en promotion sur Steam Au menu, de nombreux jeux et si on a déjà parlé de certains, une piqûre de rappel ne peut pas faire de mal.- Titan Quest 2 : un RPG d'action qui vous plongera dans la mythologie grecque.- Gothic Remake : survivez et tentez de vous enfuir du Guantanamo de la fantasy.- South Park Snow Day : le troisième opus des aventures de Cartman, Kenny, Stan et Kyle arrive en 2024 !- Outcast - A New Beginning : un jeu d'aventure et d'exploration spatiale de toute beauté.- Space for Sale : incarnez un agent immobilier de l'espace, trouvez les meilleurs terrains pour y construire des habitations loufoques et les revendre à prix d'or.- Trine 5 : A Clockwork Conspiracy : le 5e volet de Trine, une franchise de jeux de plateformes et d'action en coop qu'on ne présente plus, arrive avec un tout nouveau roster de personnages.Bien d'autres jeux ont été présentés durant le showcase, à visionner ci-dessous :