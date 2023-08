- AirHead : la démo dispo sur Steam

Publié le Lundi 14 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Ne perdez pas la tête !

AirHead est un metroivania dans lequel vous incarnez une petit corps qui progressera en se servant sa tête (littéralement).La tête que vous avez trouvé a une fuite, il vous faudra donc progresser pour trouver un moyen de la sauver.Parcourez le monde en flottant sur l'eau ou dans les airs à l'aide de votre de tête pleine d'air.AirHead promet une expérience décalée, amusante et poétique.Le jeu sortira prochainement sur PC, PS4, Xbox One et Switch.Une démo est déjà disponible sur Steam