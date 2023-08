- The Master's Pupil : un jeu de plateforme pas comme les autres

Publié le Lundi 14 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Se cultiver, et s'amuser

The Master's Pupil vous plonge directement dans les oeuvres du célèbre peintre Claude Monet.Découvrez ou redécouvrez les peintures du maître avec ce jeu de plateforme dans lequel vous parcourrez ses plus célèbres oeuvres.The Master's Pupil est sorti le 28 juillet dernier sur PC, Mac et Nintendo Switch. Mes avis que le jeu mérite bien plus de reconnaissance alors n'hésitez pas à y jeter un oeil !