- Stray Gods est sorti

Publié le Lundi 14 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Kitsch à souhait ?

Stray Gods : The Roleplaying Musical est un conte fantastique urbain qui mêle jeu narratif à choix multiples et musique.Dans un monde où les dieux Grecs se cachent parmi les Hommes, vous incarnez Grace, qui enquête sur la mort de la dernière muse.Les joueurs profiteront de chansons originales interactives écrites par le compositeur nominé aux Grammy, Austin Wintory, et interrétés par Tripod et la star australienne de l'Eurovision : Montaigne (Jess Cerro).Vous pouvez d'hors et déjà vous procurer Stray Gods : The Roleplaying Musical sur PC et consoles.