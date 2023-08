Fallen Symphony : entre JRPG et Beat'em Up

Publié le Lundi 14 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Un pari risqué

Fallen Symphony est un jeu 16 bits aux allures rétro, qui vous propose de former votre équipe pour partir à l'aventure.Le jeu se targue de s'inspirer des classiques du genre tout en modernisant le JRPG, avec des combats en temps réel inspirés du style Beat'em Up.Le Royaume d’Auranöva est au bord de la chute : le premier-né du Roi Renald a disparu et c’est à son frère de partir à la recherche de l’héritier du trône. Parviendra-t-il à le retrouver et à découvrir les raisons de sa disparition ? Est-ce que les rumeurs sont vraies et qu’une ancienne menace diabolique s’apprête à s’éveiller à nouveau pour conquérir le monde ? Et qui seront les alliés qu’il rencontrera le long de son périple ?On n'a pas encore beaucoup d'infos sur Fallen Symphony, qui devrait sortir sur PC et consoles en 2024.