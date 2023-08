- Minicology est en route pour la Gamescom

Publié le Vendredi 18 août 2023 à 10:55:00 par Romain Cappelletti

Une formule qui a fait ses preuves

Minicology est un jeu alliant sandbox (bac à sable) et survie, le tout dans l'espace.Voyagez et explorez un univers rempli de petites planètes générées procéduralement. Survivez dans un environnement hostile, repoussez les invasions, et terraformez le monde à votre guise.Visiblement très inspiré de Terraria, Minicology encourage les joueurs a trouver des solutions créatives et à se servir du vaste arsenal d'outils à leur disposition pour atteindre des possibilités quasi-infinies.La démo complète sera disponible pendant la durée de la Gamescom : du 23 au 27 août sur Steam La sortie officielle du jeu est prévue pour 2024.