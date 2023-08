- Daymare : 1994 Sandcastle, la peur est en chemin

Publié le Vendredi 18 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Encore un vrai faux jeu d'horreur ?

Daymare : 1994 Sandcastle est le prochain jeu d'horreur édité par Leonardo Interactive et développé par Invader Studios.Il s'agit plus précisément d'un survival horror, vous aurez donc des armes et des outils pour vous débarrasser des vilains monstres.Si on en croit les images du trailer, vous n'allez peut-être pas être si oppressé que ça en jouant à Daymare. En effet, votre personnage semble au moins aussi puissant que les créatures qu'elle affronte, et assez lourdement armée.Voyez Daymare : 1994 Sandcastle plutôt comme un jeu d'action et de tir à la troisième personne dans une ambiance sombre et stressante, mais pas sûr qu'on puisse vraiment parler de jeu "d'horreur' quand on voit les mandales qu'elle met aux zombies.Enfin, ce n'est que mon opinion. Le jeu est bien catégorisé survival horror, et vous pouvez le tester dès maintenant en téléchargeant la démo disponible sur Steam Daymare : 1994 Sandcastle sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 30 août prochain.