- Born of Bread est presque prêt

Publié le Vendredi 18 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Fraîchement sorti du four

Born of Bread est un rpg au tour par tour au style cartoon qui mixe 2D et 3D.Rendez-vous dans un univers loufoque rempli de personnages tout aussi déjantés , dans lequel vous incarnez Loaf, un golem fabriqué à partir de pain.Tirez parti de la souplesse de la pâte dans laquelle est faîte Loaf pour explorer le monde, et affrontez des ennemis dans des combats qui vous demanderont de toujours rester sur le qui-vive.Une démo est déjà disponible sur PS5 et Nintendo Switch, parfait pour tester le jeu avant sa sortie prochaine sur PS5, Switch, Xbox Series et PC.