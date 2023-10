Animal Hospital est sorti

Publié le Vendredi 20 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On pourra soigner des licornes

Animal Hospital est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu est développé par le studio Tivola et édité par Nacon.Le jeu va vous mettre à la tête d'une clinique vétérinaire. Vous allez pouvoir accueillir toutes les espèces d'animaux : chats, chiens, pandas, renards, loups, koalas, chevaux, licornes… oui, oui, licornes...Les soins seront réalisés via des mini-jeux. Et manque de bol, il ne sera pas possible de rater les opérations au point de tuer les animaux pour, ensuite, les manger.Vous pourrez par contre développer votre hôpital, le décorer, acheter de nouveaux équipements...