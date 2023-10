Song of Nunu: A League of Legends Story s'offre un clip vidéo

Publié le Vendredi 20 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Nunu che ?

Song of Nunu : A League of Legends Story est un jeu d'aventure qui se déroule dans l'univers de League of Legends. Il est développé par Tequila Works et publié par Riot Forge. Il sortira le 1er novembre sur PC et NIntendo Switch au prix de 29,99 €. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.Le jeu vous plonge dans les contrées de Freljord, une terre de glace où se lèvent régulièrement des blizzards. On va suivre deux meilleurs amis Nunu et Willump, qui sillonnent ces lieux difficiles peuplés de loups et où a magie est omniprésente. Ils vont tenter d'en découvrir les secrets.Un clip vidéo a été publié. « You and Me Makes Us », la chanson originale inspirée par le jeu. Elle est écrite et interprétée par le chanteur-compositeur angelino Deegan.