(TEST) Slaps and Beans 2 (PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox)

Publié le Jeudi 19 octobre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Des baffes et des blagues

Deux super-flics, Attention les dégâts, Salut l'ami adieu le trésor, pair et impair, Cul et chemise, On l'appelle Trinita, Les Super-flics de Miami... j'ai été biberonné aux films de Bud Spencer et Terence Hill, dont j'étais particulièrement fan durant ma prime jeunesse...Retrouver le duo pour un jeu vidéo est donc un petit plaisir qui s'apparente à une madeleine de Proust...Et vu qu'il est plutôt bon, et bien c'ets un double plaisir.