- The Troop est sorti sur PC

Publié le Jeudi 19 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Der Fuehrer's Face

The Troop, le jeu tactique au tour par tour, développé par PLA Studios, édité par Giant Flamme, vient de sortir en accès anticipé sur PC.Comme son nom ne l'indique pas, il s'agit d'un jeu qui vous entraîne en pleine Seconde Guerre Mondiale, et plus particulièrement sur la fin du conflit puisque le jeu débute son histoire le 6 juin 1944, soit la Saint Norbert (je crois qu'il s'est passé un truc ce jour-là mais je n'arrive pas à retrouver quoi).The Troop se focalise sur les forces britanniques et canadiennes en Normandie, mais permet aussi de jouer les allemands. L'accès anticipé propose un mode histoire, un mode skirmish et un mode campagne.