- Indika : bienvenue en Russie au XIXe siècle...

Publié le Jeudi 19 octobre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de nonne

Indika est un jeu d'aventure narrative développé par le studio russe Odd Meter et édité par l'éditeur polonais 11 bits. Il est prévu sur PC, PlayStation et Xbox en 2024, sans plus de précision.Le jeu se déroule dans une Russie alternative du XIXe siècle. Vous allez incarner Indika, une nonne qui va explorer la dualité entre le bien et le mal, avec des thèmes portant sur le péché, le chagrin et les dilemnes moraux.Mélange d'énigmes et de jeu de plateformes, Indika se veut à la fois jeu vidéo et oeuvre d'art et d'essai.Notez que le jeu avait déjà été débuté avant la guerre. Il ne s'agit donc pas d'un jeu comprenant, en théorie, une quelconque propagande. Le studio Odd Meter est composé de 16 personnes, développeurs russes, qui condamnent l'invasion Russe. Pour cela, ils ont été qualifiés de traitres et ont dû quitter la Russie pour s'installer au Kazakhstan. Une partie des bénéfices ira aux victimes de la guerre.