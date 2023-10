Diablo IV : nouvelle saison pour Halloween et arrivée sur Steam

Publié le Jeudi 19 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les dents qui rayent le parquet

Du nouveau pour le décevant Diablo IV. Si, si. Moi je suis finalement retourné sur Diablo II et je prends bien plus de plaisir, c'est dire...Sachez que pour Halloween Diablo IV s'est offert une mise à jour événementielle, avec "la saison du sang". Vous allez faire équipe avec Erys, une chasseuse de vampires et même pouvoir utiliser des pouvoirs vampiriques pour combattre les vampires, justement, qui ont envahi Sanctuaire.Ajoutez des mises à jour des donjons du Cauchemar, une montée vers le niveau 100 plus rapide, des ajustements apportés aux montures, des boss de fin de jeu supplémentaires, des améliorations d’équilibrage des classes...Enfin, sachez que le jeu est enfin disponible sur Steam.