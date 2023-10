Xbox Game Pass : Les nouveautés de mi-octobre

Publié le Mercredi 18 octobre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sympa

F1 Manager 2023 (Cloud, Console, et PC) – 19 octobre

Cities: Skylines II (PC) – 24 octobre

Dead Space (Cloud, Xbox Series X|S, et PC) EA Play – 26 octobre

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud et Console) – 26 octobre

Mineko’s Night Market (Cloud, Console, et PC) – 26 octobre

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console, et PC) – 31 octobre

Jusant (Cloud, Console, et PC) – 31 octobre

EA Sports UFC5: Essai en accès anticipé avec EA Play – 24 octobre

75 jours de Crunchyroll Mega Fan – Disponible jusqu’au 20 octobre

Smite – Season of Celebration Pack – Disponible dès maintenant

Gunfire Reborn (Cloud, Console et PC)

Kill It With Fire (Cloud, Console et PC)

Persona 5 Royal (Cloud, Console et PC)

Signalis (Cloud, Console et PC)

Solasta Crown of the Magister (Cloud, Console et PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Mises à jour et contenus téléchargeablesLes Avantages du Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 31 octobre