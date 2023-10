Overpass 2 est sorti

Publié le Mercredi 18 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un gros vroum

Un coup prévu en octobre, puis annoncé pour septembre, puis finalement en octobre puis... bref... Overpass 2 vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est développé sous Unreal 5 et développé par le studio Neopica. Il est édité par Nacon.Le jeu va vous permettre de concourir dans des courses off-road, avec ATV et UTV sous licences officielles. 5 environnements regroupant 31 circuits(et via plusieurs modes de course, dont un mode Carrière entièrement retravaillé par rapport à l'opus précédent.Les 5 environnements sont : Baja Desert (désert de Basse-Californie), Johnson Valley, Utah Desert (désert de l’Utah), East Central US (Ohio, Wisconsin, Indiana, Michigan, Illinois) et Western Europe (Europe de l’Ouest).Enfin, 33 véhicules vous attendent.