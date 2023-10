- Zipp's Café, un avant goût de Chicken Police : Into the Hive

Publié le Mardi 17 octobre 2023 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

What else ?

L'été dernier Cedric vous avait parlé d'un jeu d'enquête assez particulier, Chicken Police: Into the HIVE!, s'inspirant des films "noir" (un film noir fait référence à l'ambiance sombre des films policiers des années 30 à 50, dans le cinéma hollywoodien, eux-mêmes inspirés des romans policiers de la même époque).Les développeurs nous apportent ici un prélude aux événements qui se déroulent lors de Chicken Police - Into the HIVE !, avec Zipp's Café. Ce dernier nous montre comment The World of Wilderness nous offrira un large éventail de genres et de mystères à résoudre.C'est une aventure conviviale de gestion de café que tout le monde peut apprécier et qui apporte un aperçu d'autres secrets que The World of Wilderness nous réserve.Le jeu sortira sur PC le 15 novembre 2023.