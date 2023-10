- Dubai Builder : incarnez ce que le monde a fait de pire

Publié le Mardi 17 octobre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Beurk

Ville qui représente ce qu'il y a sans doute de pire dans l'humanité, où le fric répond aux aberrations écologiques, Dubaï est au centre d'un nouveau jeu vidéo.Dubaï Builder va vous permettre de vous mettre dans la peau d'un bâtisseurs qui va dompter le désert à grands renforts de billets verts, dans le but de créer des espaces plus grandioses les uns que les autres, dans le but d'attirer encore plus de touristes à la con ébahis par cette horreur.Le jeu sortira sur PC, via Steam, en 2024. Et je n'ai pas envie de vous mettre le lien direct, tiens. Z'avez qu'à chercher si ce truc vous intéresse.