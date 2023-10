Le livre de cuisine officiel Netflix sort chez Mana Books

Publié le Mardi 17 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Miam

Mana Books sort prochainement un livre de recettes inspiré des séries TV qui passent sur Netflix. Stranger Things, Chef’s Table, Emily in Paris ou Squid Games, sont notamment à l'honneur.Au menu, quelques 70 plats et boissons sont proposés dans cet ouvrage.Une bonne idée de cadeaux de Noël qui s'offre même une bande-annonce, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. On trouve de tout. Des recettes faciles, parfois à la limite de la junk food, et d'autres plus sophistiquées.Dans tous les cas, il y a de quoi se faire plaisir.