Crymachina : l'Action-JRPG s'offre une démo gratuite

Publié le Lundi 16 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Tu peux pas test

Crymachina s'offre une démo sur PS4, PS5 et PC. Le jeu, quant à lui, sortira le 24 octobre sur ces mêmes plateformes. Pour rappel, il va vous entraîner dans un monde post-apocalyptique à tendance SF. Deux mille années après l’extinction de la race humaine, trois êtres synthétiques, des Androïdes féminins parce que c'est plus sympa comme ça, cherchent à devenir humains. Et ces trois filles électriques qui rêvent de moutons sont appelées des Dei ex Machina.Le jeu est, sur fond de baston et de cyberpunk, d'une histoire d'amour avant tout.Signé Furyu Corporation et qui édité par NIS America, ce jeu s'offre une nouvelle bande-annonce pas piquée des vers électroniques.