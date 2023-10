Red Dead Redemption est sorti sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Lundi 16 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

* élu par nous.

Rockstar vient de sortir son Red Dead Redemption, premier du nom, sur PS4 et Nintendo Switch, en version boîte. Le jeu, sorti à l'origine sur PS3 et Xbox 360, a fêté ses 13 ans en mai dernier. Autant dire que ce n'est pas un nouveau jeu qui débarque sur les consoles...Pour le plaisir, on vous renvoie à notre exceptionnel test publié à l'époque . Il a été élu meilleur test de Red Dead Redemption tous médias confondus*.En version PS4, le jeu est jouable sur la PS5. Notez que les versions incluent le DLC Undead Nightmare.