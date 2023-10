Seekers of Skyveil : testez ce nouveau MOBA en avant-première

Publié le Lundi 16 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Moba l'pas ?

Seekers of Skyveil est un MOBA à tendance RPG qui propose du PvPvE, autrement dit, du "on va péter la gueule des potes mais aussi des streums qu'on va croiser".Développé par Elodie Games, le jeu est prévu sur PC et consoles. Il vous propose, uniquement sur PC, un Playtest à partir du 20 octobre. Pour s'inscrire, il faut vous rendre sur la page du site officiel Dans un monde fantasy avec quelques avancées technologiques, vous allez incarner... des héros qui partent à l'aventure pour récupérer des trésors et buter des monstres. Voilà voilà voilà. C'est tout.Six personnages seront proposés lors du Playtest, mais plusieurs seront ajoutés à la version finale.