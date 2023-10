Le Grinch : Les Aventures de Noël est sorti !

Publié le Lundi 16 octobre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Vert de plaisir

Publié pour la première fois en 1957, écrit et illustré par le Dr Seuss, le Grinch est un personnage assez méconnu en France (beaucoup l'ont découvert via le film avec Jim Carrey) mais très célèbre en Amérique du Nord. Ce monstre vert qui déteste Noël débarque en jeu vidéo.Le Grinch : Les Aventures de Noël est un jeu développé par Casual Brothers LTD, en collaboration avec Dr Seuss Enterprises, édité par Outright Games et distribué par Bandai Namco. Il vient de sortir sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.Dans ce nouveau jeu, le Grinch, accompagné de son chien Max, va tenter de ruiner Noël dans la petite ville de Chouville.Voler des cadeaux, balancer des boules de neige, détruire les décorations... tout sera bon pour mettre le boxon. Un mode local à deux sera inclus.Un jeu destiné à toute la famille.