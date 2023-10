Transformers Earthspark Expedition est disponible

Publié le Lundi 16 octobre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

A quand un Transformers 4L ?

Transformers Earthspark - Expedition est sorti. Les amoureux des robots qui se transforment en trottinettes électriques et en solex vont être ravis. Il est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu est bien évidemment basé sur la franchise Transformers Earthspark, série animée lancée en novembre 2022. Il est édité par Outright Games et distribué par Bandai Namco.Dans le jeu, vous allez incarner Bumblebee, opposé au Dr Meridian (Mandroid), dans une aventure solo. Il faudra trouver les pièces égarées d'une ancienne technologie avant votre adversaire.