- Astral Ascent en version finale pour le 14 novembre

Publié le Mardi 17 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Bernard Minet au générique ?

En accès anticipé depuis plus d'un an et demi, Astral Ascent débarque en version finale le 14 novembre prochain. Il sera proposé sur PC mais aussi sur PS4, PS5 et Nintendo Switch.Le jeu est un roguelite développé par un petit studio français indépendant, Hibernian Workshop.Le jeu propose différents mondes à parcourir, des boss à combattre inspirés des Chevaliers du Zodiaque, des dizaines de sorts à maîtriser, des affrontements titanesques, le tout façon jeu de plateforme en 2D de type rogue-lite fantasy.