- Roboquest annoncÃ© pour le 7 novembre

Publié le Mardi 17 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le mien s'appellera Nono

Présenté comme un Fast FPS Roguelite, Roboquest vous permet d'incarner un gardien, un puissant robot qui va défoncer d'autres robots dans des environnements 3D générés aléatoirement.6 classes différentes vous attendent, quelques 70 armes, plusieurs niveaux de difficulté, et plus de 70 ennemis et 10 boss s'opposeront à vous.Enfin, le jeu vous permettra de parcourir quelques 15 niveaux.Le jeu est développé par le studio lyonnais RyseUp Studios. Il vient d'être annoncé sur PC et Xbox pour le 7 novembre.