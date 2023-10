Exploiter l’IA pour améliorer les expériences de jeu numérique

Publié le Mardi 17 octobre 2023 à 11:14:59 par Extérieur

Des recommandations pour trouver le jeu idéal

Des mondes virtuels plus riches et plus dynamiques

Des personnages non joueurs au comportement plus réaliste





S’il y a bien un secteur qui ne cesse d’évoluer, c’est celui des jeux numériques. Dernièrement, l’intelligence artificielle y a joué un rôle essentiel. Son principal objectif est de révolutionner l’expérience des joueurs. Cela passe surtout par les recommandations selon les préférences des joueurs et l’amélioration des capacités des jeux. Selon les études, l’IA permet de créer des personnages non joueurs de plus en plus réalistes et offre des expériences de jeu toujours plus immersives. Nous faisons justement le point sur les façons innovantes dont l'IA établit de nouvelles normes en matière de divertissement en ligne, rendant le jeu plus interactif, immersif et personnalisé que jamais.Pour les plateformes de jeux, l’IA permet de personnaliser les recommandations de titres en fonction des préférences et de l’historique de jeux de chaque utilisateur. Pour ce faire, l’IA utilise l’apprentissage automatique. Ce dernier est capable de traiter un flux important d’informations pour définir la recommandation idéale pour chaque joueur, ce qui est impossible avec une recommandation humaine ou un algorithme classique.Sur un casino en ligne comme Betway par exemple, on dénombre pas moins de 450 titres au choix. L'IA sert à donner des suggestions selon le type de jeux auquel s’adonne souvent le visiteur : jeux de table, jeux de dés, machines à sous, jackpots, etc. Au fur et à mesure des visites, le site affine et personnalise ses suggestions par joueur.La plateforme Steam a également lancé un système de recommandations interactif de jeux utilisant un modèle de machine learning . Cela permet à la plateforme de proposer des jeux que les visiteurs pourraient apprécier selon leurs habitudes. Ils peuvent ensuite les mettre dans leur liste de souhaits en vue de les acheter ultérieurement.L’utilisation de l’apprentissage automatique dans l’industrie des jeux numériques permet aussi d’améliorer l’expérience de jeu grâce à la création de mondes virtuels plus riches et plus dynamiques. En effet, grâce à l’IA, les développeurs sont en mesure de créer des environnements interactifs qui s’adaptent aux différentes actions des utilisateurs. Il en résulte une pleine immersion dans un univers virtuel vivant, réaliste et évolutif.Les paysages sont animés, les objets réalistes, les niveaux adaptés aux performances du joueur, les quêtes sont adaptatives selon les préférences et le niveau du joueur, et les histoires sont captivantes. Certains jeux intègrent même un mode créatif pour encore plus de personnalisation. Il en résulte des jeux vidéo offrant une expérience différente à chaque partie grâce à une grande diversité de contenus.Parmi les meilleurs jeux d’IA du moment se trouve Donjon AI dont le nombre d’utilisateurs avait atteint 1.5 million en juin 2020. Inspiré de Donjons et Dragons , il est sorti en 2019. Ce jeu d’aventure de fiction est entièrement interactif. Il utilise GPT-3 pour générer une histoire personnalisée par joueur avec différents univers immersifs au choix (fantastique, apocalyptique, mystérieux, cyberpunk, etc.).Même si vous ne pouvez pas contrôler les personnages non joueurs, ils sont d’une importance capitale pour améliorer l'expérience de jeu et la rendre plus réaliste. Ils interagissent avec les personnages joueurs et font avancer l’intrigue.Aujourd’hui, grâce à l’IA , les PNJ sont en mesure de réagir en fonction des actions des joueurs et de la situation. Ils peuvent par exemple coopérer avec d’autres personnages ou combattre avec le personnage joueur. L’IA permet aussi d’améliorer les interactions entre les PNJ et les joueurs, notamment avec des dialogues plus riches.Dans The Last Of Us II par exemple, lorsque le personnage jouable met en joue les mercenaires, ceux-ci s’expriment différemment entre suppliques, allusions et ordres : « Reste calme, ne me tue pas ! », « Tu m’as battu, mais ton tour viendra », « Si tu as l’intention de m’achever, finissons-en tout de suite ». Face à ces répliques des personnages secondaires, le joueur peut adapter son action.L’intelligence artificielle est sur le point de révolutionner entièrement l’industrie du jeu numérique sur toutes ses facettes. Cela va de la suggestion de jeux sur les plateformes dédiées à la création des personnages, en passant par la création de l’histoire. Selon une étude, d’ici cinq à dix ans, l’intelligence artificielle générative s’occupera à 50 % du développement des jeux vidéo. Elle devrait également gérer les opérations liées à la gestion de la communauté comme l’assistance en temps réel des joueurs ou la modération des forums.