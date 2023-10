- Magic: The Gathering - Doctor Who est disponible !

Publié le Mardi 17 octobre 2023 à 11:45:00 par Théo Valet

Quoi de neuf docteur ?

On vous avait déjà parlé de cette extension un peu particulière il y a quelque temps. L'extension Magic: The Gathering - Doctor Who fait partie de la gamme "Univers Infini", au même titre que l'extension "Magic: The Gathering - Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu", et propose donc une collaboration entre le jeu de cartes à collectionner et un univers célèbre de la pop-culture.Dans cette extension, vous pourrez retrouver 4 nouveaux decks Commander mettant en lumière chacun des Docteurs que vous avez pu suivre au cours des 60 années de la série télévisée Doctor Who. Le deck "Voyage dans le passé" aura pour thème les huit premiers Docteurs tandis que "Méli-mélo spatio-temporel" les neuvième, dixième et onzième Docteurs. Enfin, "Puissance paradoxale" sera aux couleurs des douzième et treizième Docteurs. Le dernier deck, "Maître du mal", est un peu particulier car il met en avant les grands méchants de la licence.Chaque deck contient des compagnons spécifiques à chaque Docteur, qui peuvent être utilisés dans la zone de commandement avec n'importe lequel des Docteurs. Les mécaniques des cartes ont été soigneusement conçues pour refléter l'époque de la série correspondante. De plus, vous découvrirez des cartes "Saga" mettant en avant les célèbres aventures de chaque Docteur.Voyages interdimensionnels oblige, il y a également nouvelles cartes de plans dans chaque deck Commander (10 par deck pour être précis). Ces cartes représentent, bien évidemment, les lieux emblématiques de Doctor Who.A l'intérieur des boosters Collector, vous pourrez retrouver des cartes à cadre Showcase TARDIS. Ces versions proposent de nouvelles illustrations aux cartes provenant des decks Commander, en mettant l'accent sur des styles plus flashy et de superbes dessins. Dans ces mêmes boosters, vous pourrez également trouver des cartes spéciales de Docteur sérialisées. Elles sont bien évidemment extrêmement rares car plus travaillées et marquées de leur propre numéro de série. Chaque carte ne sera imprimée qu'à environ 500 exemplaires.Vous pouvez vous procurer cette extension chez des revendeurs en ligne tels qu'Amazon, ainsi que dans les boutiques spécialisées et partout où les produits Magic sont vendus.