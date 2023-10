Endless Dungeon est disponible en accès anticipé

Publié le Mercredi 18 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Let's go vers la sortie

Bloqués dans un vaisseau abandonné, vdous allez devoir avancer progressivement dans le but d'atteindre la sortie, tout en protégeant votre cristal de vagues d'ennemis incessantes. Voilà le pitch du jeu Endless Dungeon.Pour rappel, il s'agit d'une sorte de tower defense aux accents roguelike en temps réel, et à jouer en coopération.Il est signé Amplitude Studios.Les joueurs PC qui se sont procurés l'édition Last Wish peuvent dès à présent jouer à l'accès anticipé. Les autres devront attendre jeudi.