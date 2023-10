Publié le Mercredi 18 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Retour aux sources ?

Sonic Superstars est sorti sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Pour rappel, le jeu vous envoie à Green Hill Zone et d'autres mondes connus de l'univers de Sonic en coopération locale jusqu'à trois amis. Un mode combat est aussi disponible et il permet de réunir jusqu'à 4 joueurs en local et 8 en ligne.Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose se retrouvent pour une aventure inédite dans ce jeu qui se veut un retour aux sources, avec un gameplay classique.A découvrir également en vidéo via une bande-annonce de lancement.