Pandemic Train : la fin du monde est pour aujourd'hui

Publié le Jeudi 19 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tant mieux

La Terre a été ravagée par une épidémie. Dehors, ce ne sont plus que gangs de bandits et monstres qui sillonnent le monde. A bord du dernier train de l'humanité, vous sillonnez la planète à la recherche d'un vaccin qui pourrait sauver la race humaine.Vous allez devoir gérer les ressources, les personnes et leur moral, gérer la nourriture, les animaux à élever, les expéditions pour trouver du matériel et j'en passe. Sans oublier les attaques...Chaque décision, en temps que chef du train, aura des conséquences.Le jeu vient de sortir sur Steam