Assassin's Creed Nexus VR s'offre une vidéo

Publié le Mercredi 18 octobre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

T'as pas 1200 balles ?

Après la déception, assez profonde, d'Assassin's Creed Mirage qui, on vous le rappelle, n'est pas un retour aux sources - et il faut vraiment être une quiche pour l'affirmer - la saga a marqué un vrai coup d'arrêt.Pas certain que le prochain jeu, Assassin's Creed Nexus, ne redore son blason, puisqu'il s'agit d'un jeu VR uniquement destiné aux nantis et autres pétés de thunes. Il sortira en effet sur Meta Quest (qui comprend Meta Quest 2, Meta Quest 3 et Meta Quest Pro). Au prix de 39,99 €, certes, mais auquel il faut rajouter au minimum 350 boules pour le matos (550 ou 1200 pour les modèles haut de gamme).Le jeu proposera d'incarner 3 différents assassins, à savoir Ezio Auditore, Kassandra et Connor. Sortie prévue pour le 16 novembre.