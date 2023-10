Phantom Galaxies s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 19 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi sympa

Phantom Galaxies sort en accès anticipé le 2 novembre, sur Steam et l'Epic Games Store. Il sera gratuit. Une nouvelle vidéo a été publiée, une bande-annonce de gameplay pour en dévoiler un peu plus sur le jeu.Le jeu vous met dans la peau d'un Mechanized Starfighter. Il s'agit d'un mecha capable de se transformer en vaisseau spatial. Votre but est de Noeterra, votre planète, qui se trouve en plein milieu d'une guerre contre des ennemis venus d'une autre planète.Le jeu aura quelques aspects RPG avec une amélioration importante du mecha au fil de l'expérience glanées. Et de nombreux combats spatiaux sont à prévoir.On vous laisse découvrir ça.