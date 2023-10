- Chronique des Silencieux s'offre une démo

Publié le Jeudi 19 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Dix de chut

Le vieux professeur d'Histoire Victor Dousvalon cache des secrets qui le hantent. Il 'en parle pas et n'en parlera pas. Pas même à sa fille Catherine qui s'inquiète et décide de vous embaucher, vous, un détective privé, pour lui en apprendre plus sur son père et sa vie passée.Vous allez donc enquêter, interroger des personnes, fouiller dans les archives personnelles de la famille, remuer des secrets qu'il n'aurait peut-être pas fallu exhumer... et la première question est d'ailleurs : pourquoi Catherine veut tout savoir d'un père dont elle n'a jamais été proche ?Développé par Feuille papier Studio, un studio français, le jeu Chronique des Silencieux se déroule dans le Sud, dans les années 70. Une démo de ce jeu d'aventure de type Point'n click est disponible sur Steam . Moi je dis, ça s'essaye.