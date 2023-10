- RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe arrive le 1er novembre

Publié le Jeudi 19 octobre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Atari en force

Atari met le paquet en ce moment, un peu comme si le géant essayait de renaître de ses cendres, avec la sortie annoncée pour le 1er novembre de RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe.Le jeu est attendu sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.Il s'agit d'une version simplifiée et adaptée à la manette du célèbre jeu de construction et gestion d'un parc d'attraction. Au menu, trois modes de jeu : Aventure, Scenarios et Bac à sable ouvert.200 manèges différents sont onclus, pour développer votre parc. Avec, bien entendu, la possibilité de créer votre grand huit comme vous le voulez...N'oubliez pas les sacs à vomi.