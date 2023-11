(TEST) Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged (PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox)

Publié le Mardi 31 octobre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un rêve de petit garçon

Il y a certains jeux qui restent à la rédaction sans jamais trouver preneur. Personne ne veut les tester, bizarrement. J'ai beau faire des appels réguliers en rappelant que tel ou tel titre est toujours à tester et qu'il me reste des codes... personne ne se manifeste, comme si tout à coup tout le monde était très très occupé.Et il y en a d'autres... c'est plus compliqué.Par exemple, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, sur lequel j'ai dû feinter comme un gros salopard et le faire directement envoyer à mon adresse personnelle, expliquant à qui veut l'entendre "que l'éditeur s'est planté, oh mince, c'est trop bête ça".Parce qu'entre l'un qui adore la licence, l'autre qui veut jouer avec ses gamins, l'autre encore qui veut voir si c'est vraiment aussi bien qu'on le dit et encore un autre qui aurait bien aimé l'avoir juste pour faire chier le premier... et bien il avait toutes les chances de me passer sous le nez.C'est qui le patron, merde à la fin ?