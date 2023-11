- Don't Die in the West, un jeu de rôle rigolo chez les cow-boys

Publié le Mardi 31 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Me tente bien, celui-là

RPG qui sort prochainement en accès anticipé, Don't Die in the West est développé et édité par Funday Games. Il est prévu pour le 9 novembre sur Steam Jouable jusqu'à 4 en coop (ou pas), vous allez débarquer dans l'Ouest sauvage, construire un ranch et... choisir votre destinée. Vous pourrez décider d'être un gentil fermier, un mineur (les puits sont générés aléatoirement), un cow-boy, un shérif ou même un bandit.Il faudra explorer le monde, rencontrer des gens, capturer des chevaux sauvages, et bien entendu se défendre contre tous ceux qui vous veulent du mal, à commencer par les sbires de Gritt et son empire pétrolier, bien décidé à faire main basse sur la région.