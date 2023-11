- Hollow Survivors s'offre une démo

Publié le Mardi 31 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Bouh

Une nouvelle démo spéciale Halloween est disponible sur la page Steam du jeu Hollow Survivors. Pour rappel, il s'agit d'un roguelike dans lequel vous allez devoir explorer une tour et ses nombreux étages remplis d'ennemis. Le but est bien entendu de faire place nette avant de passer à l'étage suivant et de glaner de nouveaux objets, de nouveaux équipements, de nouveaux trésors, dans le but d'améliorer votre équipement et vos capacités.Ce jeu en pixel art est développé par Danny Deer, un développeur solo, et édité par Gameparic. Il sortira au printemps 2024.Outre la démo, un playtest est disponible sur la page Steam. Il suffit de cliquer pour s'inscrire. Et c'est gratuit.