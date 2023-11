- Star Ocean The Second Story R dévoile sa bande-annonce de lancement

Publié le Mardi 31 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

R comme Remake

Star Ocean The Second Story R sort dans 2 jours, soit le 2 novembre, sur PC, PS4 et PS5. Il s'agit du remake du jeu sorti en 1998, Star Ocean The Second Story. Un jeu signé Square Enix.Star Ocean The Second Story R est un remake pixel art en 2,5 D qui propose des graphismes retravaillés, un gameplay amélioré, des combats remaniés et de nouvelles illustrations réalisées par le dessinateur principal de la franchise, Yukihiro Kajimoto. La bande a été réarrangée par le compositeur d'origine, Motoi Sakuraba.Niveau histoire, vous allez suivre celle de Claude, officier de la Fédération, et d'une jeune fille, Rena. Le premier se demande où il est, sur quelle planète il a attérri et comment rentrer chez lui. La seconde veut sauver son peuple. Vous pourrez jouer l'un ou l'autre.Une bande-annonce de lancement a été publiée.