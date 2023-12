- This Means Warp est sorti sur consoles

Publié le Vendredi 1 décembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

La croisière s'amuse

Déjà sorti sur PC en mai dernier, This Means Warp est un roguelike de gestion de vaisseau spatial. Vous allez devoir gérer votre équipage, l'état du vaisseau, des armes... mais aussi explorer l'espace dans un univers généré aléatoirement dans le but de découvrir de nouveaux éléments, développer de nouvelles technologies et donc devenir plus efficace.Les combats seront bien évidemment de la partie.Edité par Jagex Partners et développé par Outlier Games, This Means Warp est un jeu à l'ambiance humoristique dont le but est, avant tout, de survivre. Il vient de sortir sur consoles Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.