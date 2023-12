Baldur's Gate 3, un nouveau patch massif

Publié le Vendredi 1 décembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Plein de nouvelles choses

Baldur's Gate 3 vient de lancer sa nouvelle mise à jour, le patch 5. Et il corrige et ajoute de nombreuses choses.Au menu, les ralentissements causés par les actes "éternels" de vol et de violence. Il ajoute également de nouveaux épilogues jouables qui seront disponibles si vous chargez votre sauvegarde qui se situe avant le combat final. Ils débutent 6 mois après les événements du jeu, où de nouveaux et anciens amis feront leur apparition.Vous y retrouverez un nouvel arbre de permutations avec de nouveaux textes (3 589 lignes), de nouvelles cinématiques...Deux nouveaux modes de jeu, le mode Honneur et le mode Personnalisé, font leur apparition. Le mode Honneur rend le jeu plus difficile et introduit plus de 30 nouvelles modifications lors des affrontements de boss avec notamment le système d'action légendaire.