Vampire Dynasty annoncé

Publié le Vendredi 1 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça donne soif

Après Medieval Dynasty, Wild West Dynasty, Sengoku Dynasty, Lumberjack's Dynasty, Farmers Dynasty et Acteur Porno Dynasty (même si pour ce dernier, j'ai quand même un doute), Toplitz Productions annonce Vampire Dynasty.Prévu pour 2024 avec un accès anticipé en début d'année, le jeu vous permettra de lancer votre propre dynastie de Vampires dans la régioon fictive de Sangavia, située dans les Balkans.Vous devrez construire votre château, protéger vos descendants, combattre des chasseurs de vampires, et bien entendu, bouffer du cou jusqu'à l'indigestion.Deux vidéos ont été dévoilées. Une bande-annonce et un trailer de gameplay.